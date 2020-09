Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht am Neumarkt

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Am 29.09.2020 kam es zwischen 16:05 Uhr und 18:15 Uhr in Nienburg, Parkplatz Neumarkt, zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 24-jährige Rodewalderin hatten ihren PKW, einen schwarzen "Einser-BMW" mit Nienburger Kennzeichen, auf dem Neumarkt vorwärts abgestellt. Die genaue Parkörtlichkeit war von der Einfahrt kommend am Ende des Parkplatzes in Richtung Carl-Schütte-Straße auf der linken Seite die drittletzte Parkbox. Rechts neben ihr parkte ein größerer weißer Transporter. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie einen Lackkratzer am Kotflügel hinten rechts feststellen. Die von der Polizei geschätzte Schadenshöhe ist auf ca. 300 EUR zu beziffern. Möglicherweise wurde der Schaden durch den ausparkenden Transporter hervorgerufen, deswegen bittet die Polizei in Nienburg unter Tel. 05021/97780 um Hinweise von ZeugInnen bzw. Parkplatznutzenden.

