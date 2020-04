Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen) Bistrobetreiber verstößt gegen die Corona-VO (29.04.2020)

Eigeltingen, Lkrs. KN (ots)

Ein 50-jähriger Bistrobetreiber in der Hauptstraße hatte den Außenbereich nicht für den Kundenverkehr gesperrt und am Mittwoch gegen 21.00 Uhr in diesem Bereich drei Kunden bedient. Diese saßen in gemütlicher Runde an einem Tisch und konsumierten das von dem Wirt ausgeschenkte Bier. Der 50-Jährige gelangt nun wegen Verstoßes gegen das bestehende Betriebsverbot nach der Corona-Verordnung zur Anzeige, die drei Gäste wegen Nichteinhaltung des Mindestabstandes.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell