Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 21-Jähriger nach Verkehrsunfallflucht lebensgefährlich verletzt

Steimbke (ots)

(BOE) Am 02.10.2020, gegen 14:05 Uhr, ereignete sich auf der B 214 bei Steimbke, kurz hinter der Einmündung K 51, ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 21-Jähriger lebensbedrohlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte er mit seinem PKW einen weißen Transporter in Richtung Steimbke zu überholen. Der weiße Transporter scherte ebenfalls zum Überholen aus und drängte den 21-Jährigen von der Straße ab. Der junge Mann verlor daraufhin die Kontrolle des Fahrzeugs und schleuderte gegen einen Baum. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Stehen. Durch Ersthelfer konnte der Fahrer aus dem Fahrzeug gerettet werden. Er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen. Der Fahrer des weißen Transporters flüchtet von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Hoya unter der Telefonnummer 04251- 934640 entgegen. Während der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen wurde die B 214 für zwei Stunden voll gesperrt.

