Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw-Führer fährt 14-jährigem Jungen über den Fuß

Bad Nenndorf (ots)

(hei) Am Sonntagmittag gegen 12:05 Uhr parkt ein 65-jähriger Pkw-Führer rückwärts aus einer Parklücke auf dem REWE-Markt in Bad Nenndorf aus. Als das Warnsystem des Pkw angeschlagen habe, bemerkte er einen 14-jährigen Jungen, dessen Fuß unter seinem linken Hinterrad eingeklemmt war. Der Pkw-Führer gibt an, dass er den Jungen zuvor nicht bemerkt habe.

Der Junge verspürte Schmerzen im linken Sprunggelenk und wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungsdienst in das Klinikum Neustadt am Rübenberge verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Kurhausstraße 4

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell