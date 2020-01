Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 18-Jährige leicht verletzt

Finnentrop (ots)

Heute Morgen (10. Januar) wurde gegen 7.10 Uhr bei einer Vollbremsung in einem Schulbus auf der Serkenroder Straße in Finnentrop eine 18-Jährige leicht verletzt. Der Busfahrer musste eine Vollbremsung durchführen, da ihm die Vorfahrt genommen wurde. Durch den Ruck stürzte die junge Frau und verletzte sich. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

