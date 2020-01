Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Kindergarten

Drolshagen (ots)

Heute Morgen (10. Januar) meldete eine Erzieherin gegen 7.10 Uhr einen Einbruch in einen Kindergarten in der Humboldstraße in Drolshagen. Vermutlich versuchten in der vergangenen Nacht zwischen 18 und 7 Uhr die Täter zunächst, die Eingangstür aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, öffneten sie gewaltsam die Hintertür und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Sie durchsuchten die Räume, beschädigten Einrichtungsgegenstände sowie einen Laptop. Zudem entwendeten sie Bargeld aus einer Geldkassette. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte die Spuren. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

