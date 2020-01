Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mofafahrer durch einscherenden Lkw verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Koblenzer Straße in Gerlingen ist gestern (9. Januar) ein 68-jähriger Mofafahrer verletzt worden. Er befuhr die Straße in Richtung Rothemühle. Ihm folgte ein Lkw, der begann ihn zu überholen. Beim Wiedereinordnen auf der Fahrbahn vor dem Mofa streifte der Lkw den 68-Jährigen am linken Oberarm, worauf dieser stürzte. Der Lkw-Fahrer entfernte sich, ohne anzuhalten und sich um den Verletzten zu kümmern. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Hinweise und Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

