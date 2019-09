Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Versammlung "Fridays for Future" in Koblenz... Die Polizei zieht ein positives Fazit.

Koblenz (ots)

Unter dem Motto "Fridays for Future" fand heute auch in Koblenz eine Versammlung statt. Insgesamt dürften es zwischen 4000 und 4500 Teilnehmer gewesen sein, die ab 11:55 Uhr vom Bahnhof losgingen und über eine zuvor festgelegte Aufzugsstrecke bis zum Reichenspergerplatz gingen. Nach der Abschlusskundgebung löste sich die Versammlung gegen 15:00 Uhr wieder auf. Die Polizei zieht ein positives Fazit. Die Versammlungsteilnehmer demonstrierten sehr friedlich und es kam zu keinerlei Zwischenfällen. Zeitweise musste der Verkehr in der Koblenzer Innenstadt umgeleitet werden. Aber auch hier kam es zu keinen größeren Problemen.

