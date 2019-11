Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Karweg (ots)

Am Mi., 20.11.2019, gegen 00:30 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Seat Ibiza in Schönstein den Karweg aus Richtung Mittelhof kommend in Richtung Schönstein. Im Verlauf einer scharfen Rechtskurve kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Fahrzeug in einem Vorgarten. Sein Pkw wurde hierbei erheblich beschädigt. Ein zufällig vorbeikommender Verkehrsteilnehmer zog ihn mit seinem Fahrzeug aus dem Vorgarten heraus, sodass der 27-Jährige seine Fahrt fortsetzen konnte. Nach eignen Angaben beabsichtigte er sich am nächsten Morgen bei dem geschädigten Hausbesitzer zu melden. Bevor es dazu kam zeigte der Hausbesitzer den Schaden an. Am Pkw des 27-Jährigen sowie am Vorgarten des Hausbesitzers entstand insgesamt ca. 7000,-EUR Sachschaden.

