Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheimn-Hochstätt: Bei Einbruch in Gaststätte Spielautomaten aufgehebelt - Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Mannheim (ots)

Am frühen Montagmorgen brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte im Stadtteil Hochstätt ein. Die Einbrecher hebelten zunächst die äußere Eingangstür des Lokals im Karolingerweg auf. Anschließend durchtrennten sie das Vorhängeschloß der dahinterliegenden Gittertür auf, bevor sie schließlich die innere Eingangstür aufbrachen. Nachdem sie in die Gasträume eingedrungen waren, begaben sie sich ins Untergeschoss, hebelten zwei Geldspielautomaten auf und entnahmen daraus das Bargeld. Danach suchten sie das Obergeschoss auf und öffneten auf gleiche Weise zwei weitere Spielautomaten und entnahmen ebenfalls das Geld. Anschließend flüchteten die Täter unter Mitnahme einer weiteren Bargeldkasse. Die Einbrecher verursachten Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Höhe des entwendeten Bargeldbetrags lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

