Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Nienburg- Unter dem Verdacht von Betäubungsmitteleinfluss Auto gefahren

Nienburg (ots)

(BER) Am Dienstagmorgen, 06.10.2020, gegen 00.45 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte der Inspektion in Nienburg im Rahmen von Geschwindigkeitsmessungen den Fahrer eines VW Tiguan. Der Pkw war zuvor mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von 72 km/h innerorts gemessen worden. Bei der Kontrolle des Fahrers konnte dieser zunächst keinerlei Ausweispapiere vorweisen. Als die Polizeibeamten ihm das weitere Vorgehen erklärten, unter anderem das Aufsuchen seiner Wohnanschrift, förderte er einen Aufenthaltstitel zutage, der jedoch bereits Mitte September abgelaufen war. Aufgrund verschiedener körperlicher Anzeichen gingen die kontrollierenden Beamten davon aus, dass der 20 - jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Da er jegliche Tests kategorisch ablehnte, ordnete die Polizei eine Blutprobenentnahme an. Von dem Ergebnis hängt unter anderem der Erhalt seiner Fahrerlaubnis ab - er war in diesem Jahr bereits schon einmal wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss aufgefallen. Das war als Ordnungswidrigkeit verfolgt worden. Dem jungen Nienburger wurde die Weiterfahrt bis zum Dienstagabend untersagt.

