Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auf dem Weg zur Schule - Unfall zwischen zwei Leichtkrafträdern

Bild-Infos

Download

Bad Nenndorf (ots)

(HAA) Am 06.10.2020, um 07:45 Uhr, ist es an der Einmündung Bornstraße / Martin-Luther-Straße in Bad Nenndorf, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorrädern gekommen. Zwei 16 und 17-jährige Schüler aus Suthfeld fuhren zum Unfallzeitpunkt mit ihren 125 ccm Krafträdern die Bornstraße in Fahrtrichtung Rotrehre herunter. An der Einmündung zur Martin-Luther-Straße musste der Schüler bremsen, weil ein Pkw auf die Bornstraße einbiegen wollte. Hier gilt die Verkehrsregel "wer von rechts kommt hat Vorfahrt". Die hinter ihm fahrende Schülerin musste ebenfalls abbremsen. Dabei unterschätzte sie die durch den Regen nasse Fahrbahn und kam mit ihrem Fahrzeug ins Rutschen. Dadurch prallte sie gegen das Kraftrad ihres Mitschülers und stürzte. Durch den Sturz verletzte sich die junge Frau so sehr, dass sie mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden musste. Für den jungen Mann ging die Sache glücklicherweise glimpflicher aus, er stürzte ebenfalls, wurde dadurch jedoch nicht verletzt. An beiden Leichtkrafträdern entstand Sachschaden. Die Maschinen waren jedoch weiterhin fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Kurhausstraße 4

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell