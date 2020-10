Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei löste Feierlichkeit in Shisha-Bar auf

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Freitag, gegen 01:50 Uhr, wurde eine Funkstreife der Osnabrücker Polizei an der Hamburger Straße auf eine dort ansässige Shisha-Bar aufmerksam. Schon im Nahbereich waren laute Musik, helle Beleuchtung und reger Personenverkehr feststellbar. Mehrere Großraumtaxen holten zu dieser Zeit Gäste ab. Als die Beamten die Gastronomie betraten, beobachteten sie diverse Verstöße gegen die Corona-Hygienevorschriften. Es fand ein offensichtlicher Diskothekenbetrieb mit lauter Musik und Tanzbetrieb statt, Mindestabstände wurden nicht eingehalten. Obwohl sie nicht an Tischen saßen, trugen die Gäste keine Mund-Nasen-Schutze. Auch beim Personal wurden Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt. Der Betreiber konnte den Beamten kein Hygienekonzept vorlegen, die Besucherliste enthielt keine aktuellen Gästedaten. Die, nach Angaben des Betreibers, private Feierlichkeit wurde von der Polizei aufgelöst. Die Beamten stellten die Personalien der verbliebenen Gäste, Mitarbeiter und Verantwortlichen fest. Der Kassenbestand in Höhe von etwa 2.300 Euro wurde beschlagnahmt.

