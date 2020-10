Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau - Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht

Fürstenau (ots)

Ein Schuhgeschäft in der Großen Straße geriet am Dienstagnachmittag ins Visier eines Trickdiebes. Ein Unbekannter betrat gegen 17 Uhr in Begleitung einer Frau den Verkaufsraum und das Pärchen begab sich in den hinteren Bereich des Ladens. Der etwa 45 Jahre alte Mann nahm Ware aus der Auslage und ging anschließend zur Kasse. Während seine Begleiterin das Geschäft verließ, verwickelte er eine 55 Jahre alte Mitarbeiterin in ein Gespräch und brachte durch Handbewegungen einen Geldwechselwunsch zum Ausdruck. Als er dabei aufdringlich wurde, lehnte die Mitarbeiterin den Wunsch ab und der Unbekannte entfernte sich. Später musste die 55-Jährige feststellen, dass der Mann in einem unbeobachteten Moment Geld aus der Kasse gestohlen hatte. Beschrieben wurde der Täter als ca. 1,90m groß und schlank. Er hatte ein südländisches und sehr gepflegtes Erscheinungsbild, einen gebräunten Teint und kurze, dunkle Haare. Bekleidet war der Trickdieb mit einem blauen Anzug und einer hellen/bunten Krawatte. Zudem trug er braune Schuhe und eine helle Stoffmaske. Seine etwa gleichaltrige Begleiterin wurde als ca. 1,69m groß und pummelig beschrieben. Sie wirkte im Vergleich zu dem Mann eher ungepflegt, hatte dunkle Haare und ein Piercing (mit einem ganz kleinen Kettchen) in der Nase. Die Frau war dunkel gekleidet, trug einen Mantel/eine Jacke und einen Schal. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Pärchen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Fürstenau, Telefon 05901/961480.

