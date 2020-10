Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Verkaufsanhänger gestohlen

Bramsche (ots)

In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengelände an der Industriestraße. Von dem Gelände stahlen der oder die Täter zwischen 20.30 Uhr (Mittwoch) und 09 Uhr (Donnerstag) einen Verkaufsanhänger des Herstellers Kreienborg und beschädigten das Schloss eines weiteren Fahrzeuges. An dem gestohlenen Schaustellerwagen waren die Kennzeichen OS-FF 416 angebracht. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Anhängers geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bramsche (Tel. 05461/915300).

