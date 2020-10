Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Versuchter Einbruch in Schreibwarengeschäft

Bohmte (ots)

In der Zeit von Mittwochabend (18 Uhr) bis Donnerstagmorgen (07.40 Uhr) versuchten Unbekannte in ein Schreibwarengeschäft an der Bremer Straße einzubrechen. Dabei beschädigten sie die Scheiben mehrerer Türen, gelangten jedoch nach ersten Erkenntnissen nicht in den Verkaufsraum. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05471/9710 bei der Polizei in Bohmte zu melden.

