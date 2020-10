Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche: Frau bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Neuenkirchen b. Bramsche (ots)

Am Donnerstagmorgen ereignete sich gegen 09:10 Uhr auf der Ueffelner Straße (L70) zwischen Ueffeln und Neuenkirchen b. Bramsche ein schwerer Verkehrsunfall. Drei Fahrzeuge, ein Lkw und zwei Pkw, beabsichtigten einen vom Straßenrand anfahrenden Müllwagen zu überholen. Die Fahrerin des letzten Pkw in der Kolonne, eine 75-jährige Frau aus Bramsche, schätzte die Verkehrssituation falsch ein und touchierte beim Wiedereinscheren die vordere linke Ecke des Müllfahrzeuges. Durch den Anstoß kam die Frau mit ihrem Ford Fiesta nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum, bevor sie zurück auf die Fahrbahn schleuderte und der Müllwagen erneut gegen ihren Ford prallte. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau lebensgefährlich verletzt, sie wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Osnabrücker Krankenhaus geflogen. An dem Ford Fiesta entstand ein Totalschaden, er wurde abgeschleppt. Am Müllfahrzeug entstand Sachschaden, der Lkw war aber weiterhin fahrbereit. Der 54-jährige Fahrer aus Fürstenau kam mit dem Schrecken davon. Eine Augenzeugin bestätigte den Unfallhergang. Für die Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die L70 voll gesperrt.

