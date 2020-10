Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Verkehrsunfall

Lippstadt (ots)

Auf der Graf-Adolf-Straße ist es am Donnerstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Ein 32-jähriger Autofahrer befuhr die Graf-Adolf-Straße von der Barbarossastraße kommend. Als er in einem Kurvenbereich an Fahrzeugen vorbeifuhr, die am Straßenrand abgestellt waren, kam ihm eine 57-jährige Lippstädterin mit ihrem Auto entgegen. Der Lippstädter bremste, kam auf Laub ins Rutschen und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug. Dabei wurde die Fahrerin leicht verletzt, der 32-Jährige blieb unverletzt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 10000 Euro. (wo)

