Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - In Schule eingebrochen

Lippstadt (ots)

Am Donnerstagabend, zwischen 21:00 Uhr und 21:30 Uhr, haben unbekannte Täter an einer Schule an der Friedrichstraße eingebrochen. Sie schlugen eine Scheibe in einer Tür ein und konnten diese durch das entstandene Loch öffnen. Im Inneren verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu weiteren Räumen. Anschließend flüchteten durch eine Fluchttür. Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell