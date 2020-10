Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Bombendrohung gegen Veranstaltung in Kirche - Durchsuchung verlief negativ

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, den 08.10.2020 ist gegen 19.40 Uhr ein anonymer Anruf bei der der Polizei in Lippstadt eingegangen. In dem Anruf drohte eine bisher unbekannte Person an, dass in einer Kirche in der Jakobikirchstraße eine Bombe hochgehen soll. In dem Gebäude fand zu der Zeit eine nichtkirchliche Veranstaltung statt, deren Teilnehmer mussten es verlassen. Anschließend wurde die Kirche durchsucht, es wurde kein Sprengsatz gefunden. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf, diese dauern an. (Rö)

