POL-SO: Soest - Radfahrer wird über die Motorhaube geschleudert

Soest (ots)

Ein 28-jähriger Radfahrer aus Soest wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (8. Oktober), gegen 5.50 Uhr, über die Motorhaube eines VW Passat geschleudert. Der Soester befuhr zuvor den Overweg aus Richtung "Lange Wende" kommend in Richtung B475. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 60-jähriger Soester mit seinem Auto von einem Grundstück auf den Overweg, um dort seine Fahrt fortzusetzen. Aufgrund einer Sichtbehinderung, durch einen stehenden Lastkraftwagen, tastete er sich in den Overweg langsam hinein. Der 28-jährige Radfahrer bemerkte dies zu spät und prallte seitlich gegen den Wagen. Hierbei wurde er über die Motorhaube des VW geschleudert. Durch den folgenden Sturz verletzte er sich leicht. Er wurde zu weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

