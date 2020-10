Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201002.7 Heide: Geldbörsendiebstahl im Waschsalon

Heide (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es in Heide in einem Waschsalon zu einem Diebstahl gekommen.

In der Zeit zwischen 08:20 Uhr und 09:20 Uhr hielt sich die Geschädigte im Waschsalon in der Meldorfer Straße auf, um ihre Kleidung zu reinigen. Ihre Anziehsachen führte die 71-Jährige in zwei Taschen mit sich, die sie im Salon deponierte. Mit in den Tüten befand sich auch das spätere Stehlgut. Die Heiderin hatte ihre Wertsachen leichtfertigerweise nicht durchgängig im Blick. Vermutlich in einem unbeobachteten Moment hat sich der Dieb über die Taschen der Dame hergemacht und eine Geldbörse, ein Handy und diverse persönliche Papiere entwendet. Der Schaden beträgt etwa 150 Euro.

Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen Diebstahls.

Jochen Zimmermann

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell