Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201002.5 Wilster: Brand eines Schuppens - Zeugen gesucht!

Wilster (ots)

Bei einem Feuer in Wilster in der Nacht zu heute ist ein Schuppen niedergebrannt. An einem benachbarten Wohnhaus entstand ebenfalls ein Schaden, die Itzehoer Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Kurz vor 01.00 Uhr ging der Schuppen auf einem Grundstück in der Straße Allee in Flammen auf. Das Feuer zerstörte das Objekt komplett, Personen kamen nicht zu Schaden. Durch den schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr hat ist ein benachbartes Wohngebäude weitgehend unversehrt geblieben. Lediglich ein Fenster ging zu Bruch, eine Wand verrußte. Die Schadenshöhe an dem Wohnhaus dürfte bei etwa 20.000 Euro liegen, bei dem Schuppen vermutlich darunter.

Die Ermittlungen in dieser Brandsache hat die Kripo Itzehoe übernommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Beamten von einer Brandstiftung aus und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die am Brandort verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

