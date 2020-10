Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201002.3 Itzehoe: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Itzehoe (ots)

Am Donnerstagvormittag hat sich eine Verkehrsunfallflucht in Itzehoe ereignet. Da sich der Missetäter vom Unfallort entfernt hat, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen, sucht die Polizei nach Zeugen.

Um 09:30 Uhr begab sich der Geschädigte mit seinem Auto, einem grauen VW Caddy, zum Fitnessstudio in die Beethovenstraße. Auf dem dortigen Parkplatz stellte der Mann aus dem Kreis Steinburg seinen Hochdachkombi ab. Als der 19-Jährige nach dem Training gegen 11:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen am Pkw fest, die offensichtlich von einem Verkehrsunfall herrührten. Der entstandene Schaden beträgt etwa 2000 Euro. Ein Unfallverursacher gab sich nicht zu erkennen. Polizeibeamte haben die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren am Unfallwagen.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, melden sich bei der Polizei Itzehoe unter 04821 / 6020.

Jochen Zimmermann

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell