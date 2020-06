Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Tränke 18.06.2020, 00.00 Uhr - 20.06.2020, 14.00 Uhr

Die Abwesenheit der Hauseigentümer haben Unbekannte ausgenutzt und sind zwischen Donnerstagnacht 00.00 Uhr und Samstagnachmittag 14.00 Uhr in deren Domizil in der Straße Tränke eingebrochen. Was sie dabei genau entwendet haben werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Eine Nachbarin hatte die offenstehende Haustür bemerkt und die Polizei alarmiert.

Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten auf noch zu klärende Art und Weise an das Wohnhaus. Mit zerstörerischer Kraft öffneten die Täter die Haustür und gelangten ins Innere des Gebäudes. Hier betraten und durchsuchten sie sämtliche Räume und durchsuchten die darin befindlichen Schubladen und Schränke nach sich lohnender Beute. Danach verschwanden die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bittet um Hinweis e an das Polizeikommissariat am Burgplatz, Rufnummer 05352/95105-0.

