POL-WOB: Friesländer lässt beim Tanken seine Geldbörse auf dem Dach liegen und verteilt Geldscheine auf der Autobahn bei Helmstedt

Helmstedt (ots)

Am Freitagabend tankte ein 56-jähriger Autofahrer aus Friesland auf der Rastanlage Waldkater und legte währenddessen leichtsinnig seine Geldbörse auf dem Dach seines Pkw ab. Stattdessen bezahlte seine Ehefrau und anschließend fuhren beide weiter auf BAB in Richtung Magdeburg. Der Schreck setzte bei Magdeburg ein und dem Friesländer fiel auf, dass seine Geldbörse fehlte. In Panik rief er das Polizeikommissariat Helmstedt an und bat darum nach seiner Geldbörse zu suchen. Die Beamten wurden fündig und sammelten auf dem Standstreifen der BAB bis zur Rastanlage Marienborn fast 200 Euro in Geldscheinen und fast alle persönlichen Dokumente des Friesländers ein. Erfreut erschien der Friesländer in der Wache und konnte seine Wertsachen in Empfang nehmen. Sicherlich wird er nie wieder eine Geldbörse beim Tanken auf das Autodach ablegen.

