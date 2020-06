Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Ein Fundhund aus Emmerstedt durfte im Polizeiwagen mitfahren

Helmstedt (ots)

Samstagmittag meldete eine Bürgerin aus Emmerstedt, dass ein Hund auf der Hauptstraße in Emmerstedt unterwegs sei. Vorbeifahrende Pkw mussten ausweichen, um den Hund nicht zu überfahren. Die Hinweisgeberin habe den Hund eingefangen, könne als Katzenbesitzerin den Hund aber nicht aufnehmen. Die eintreffende Besatzung einer Polizeistreife aus Helmstedt wurde von der 8-jährigen Hündin freudig begrüßt und diese nahm genüsslich auf der Rückbank des Streifenwagens Platz. Auch die Fahrt zur Polizeiwache war ein Freude, denn die Hündin fand die Fahrt durch Helmstedt sehr spannend. In der Wache wurde die Hündin mit Wasser und Leckerlies versorgt. Einige Zeit später erreichte die Polizei Helmstedt der rettende Anruf des Hundebesitzers, der erleichtert bei der Polizei erschien und das Tier wohlbehalten in Empfang nahm.

