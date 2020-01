Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zwei Schwerverletzte nach Frontalkollision (Reutlingen)

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Zwei Schwerverletzte nach Frontalkollision

Bei einem Frontalzusammenstoß sind am Dienstagmorgen auf dem Neckartalviadukt zwei Personen schwer verletzt worden. Zu dem Unfall kam es gegen 7.30 Uhr, als ein 32-Jähriger mit seinem VW Tiguan auf der B 464 in einer Fahrzeugkolonne von Reutlingen kommend in Fahrtrichtung B 27/Stuttgart unterwegs war. Trotz Gegenverkehrs scherte der Tiguan-Lenker auf der Brücke Zeugenangaben zufolge unvermittelt auf die Gegenfahrbahn aus, wo sein Wagen frontal mit einem entgegenkommenden VW Golf einer 42-Jährigen kollidierte. Der Unfallverursacher, der keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, und die angegurtete Golf-Fahrerin wurden bei dem Aufprall schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten nach notärztlicher Erstversorgung in Kliniken. Die B 464 war im Bereich des Viadukts bis etwa 9.40 Uhr gesperrt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 25.000 Euro geschätzt. Die beiden Pkw wurden abgeschleppt.

Die Feuerwehr Reutlingen war mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort, der Rettungsdienst mit zwei Notärzten und zwei Rettungswagenbesatzungen. Außerdem war die Straßenmeisterei im Einsatz. (ak)

