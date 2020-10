Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unfallflucht im Stadtteil Wüste - Fahrer eines blauen Pkw gesucht

Osnabrück (ots)

Ein 14-Jähriger befuhr am Dienstagnachmittag mit seinem Fahrrad die Wiesenbachstraße in Richtung Parkstraße. Als er sich gegen 15 Uhr an der Kreuzung Lange Straße befand, übersah er einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Autofahrer. Der Autofahrer touchierte das Rad des Jugendlichen, woraufhin dieser stürzte und sich leicht verletzte. Der Fahrer des blauen Pkw setzte seinen Weg fort, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, aber auch den Unfallbeteiligten, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell