Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Kollision mit Folgen

Vreden (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro bilden die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch in Vreden ereignet hat. Eine 62-jährige Autofahrerin befuhr gegen 09.50 Uhr die L560 in Richtung Vreden und wollte nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Wagen einer 35-jährigen Ahauserin, die mit ihrem Fahrzeug die vor ihr fahrende Vredenerin überholen wollte. Ein Rettungswagen brachte die 35-Jährige in ein Krankenhaus.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

