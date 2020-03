Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Lack zerkratzt; Wittmund - Nach Zusammenstoß mit Fußgängerin geflüchtet

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Lack zerkratzt

Unbekannte haben einen blauen Fiat Tipo in Esens beschädigt. Sie zerkratzten vermutlich mit einem spitzen Gegenstand an verschiedenen Tagen den Lack an der Beifahrerseite. Die Taten ereigneten sich in der Zeit zwischen dem Samstag, 01.02.2020, und Montag, 16.03.2020, in der Straße Vor dem Drostentor. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Nach Zusammenstoß mit Fußgängerin geflüchtet

Ein unbekannter Autofahrer ist am Montag in Wittmund mit einer Fußgängerin zusammengestoßen. Der Unbekannte parkte gegen 12.30 Uhr auf der Esenser Straße rückwärts aus und stieß dabei gegen eine 64 Jahre alte Frau. Es kam zu einem kurzen Gespräch, aber nicht zu einem Austausch der Personalien. Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Autofahrer unter Telefon 04462 9110.

