Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Diebstahl aus Garage; Großefehn - Autofahrerin leicht verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl aus Garage

Unbekannte sind am Dienstagmorgen in Aurich in eine Garage eingebrochen. Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 1.20 Uhr und 8 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Garage in der Memmertstraße und entwendeten mehrere Fahrräder und einen Akkuschrauber. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Autofahrerin leicht verletzt

Eine 24 Jahre alte Autofahrerin ist am Montag bei einem Auffahrunfall in Großefehn leicht verletzt worden. Sie war gegen 11 Uhr auf dem Postweg unterwegs, als eine nachfolgende Seat-Fahrerin offenbar aus Unachtsamkeit auffuhr. Die 24-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

