BPOL NRW: Bundespolizei nimmt "Seriendieb" fest

Montagabend nahmen Bundespolizisten einen 44-jährigen in einem Supermarkt im Kölner Hauptbahnhof fest. Der Mann hatte sich ohne Bezahlung bedient, was offensichtlich kein Einzelfall war.

Gegen 18 Uhr erreichten die alarmierten Polizisten den Supermarkt, da ein Tatverdächtiger zuvor Sushi und Whisky in seiner Tasche verschwinden ließ. Als er das Geschäft verlassen wollte, hielt ihn ein Angestellter bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest. Der Kölner wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Hier stellte sich heraus, dass er in den zurückliegenden Monaten bereits 24 Mal bundespolizeilich in Erscheinung getreten war. Überwiegend wurden ihm Eigentumsdelikte zur Last gelegt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 3 Promille. Die Bundespolizei erstattete Strafanzeige wegen Diebstahl. Am heutigen Tag soll er dem Haftrichter vorgeführt werden.

