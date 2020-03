POL-AUR: Krummhörn - Bedrohung aufgeklärt; Rechtsupweg - Einbruch in Werkstatt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Krummhörn - Bedrohung aufgeklärt

Die Polizei hat die Bedrohung, die sich am Wochenende in Visquard, Krummhörn, zum Nachteil von Kindern ereignete, aufgeklärt. Mehrere Kinder, die sich am Samstagabend an einer Bushaltestelle aufhielten, hatten angegeben, von einem vermummten Mann mit einem Messer erschreckt worden zu sein. Die Ermittlungen ergaben, dass sich Kinder der Gruppe offenbar einen Scherz erlaubt haben. Zwei Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren räumten ein, die anderen Kinder bewusst erschreckt zu haben. Dafür hatten sie sich eine Maske aufgesetzt.

Rechtsupweg - Einbruch in Werkstatt

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in eine Werkstatt in Rechtsupweg eingebrochen. Zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 7.15 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu der Autowerkstatt und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Der Vorfall ereignete sich im Runjeweg. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

