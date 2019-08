Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Brand an Berufskolleg

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 03:00 Uhr, stellten Polizeibeamte, bei einer Streifenfahrt, einen Brand in einem Gebäude des Berufskollegs an der Wartburgstraße fest. Aus bisher unbekannter Ursache ist ein Nebengebäude des Berufskollegs in Brand geraten und dabei vollständig zerstört worden. Bei dem Nebengebäude handelt es sich um ein Containergebäude. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

