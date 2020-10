Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Unfallfahrerin verbrachte die Nacht im Pkw

Bohmte (ots)

Am Mittwochmorgen, um kurz nach 08 Uhr, bemerkte eine 46-jährige Frau aus Bohmte an der Straße "An den Tannen" einen Pkw in einem Straßengraben. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass hinter dem Steuer des Pkw noch eine Frau saß. Die Entdeckerin verständigte umgehend die Rettungskräfte. Die ersteintreffende Funkstreife nahm Kontakt zu der Frau in dem Auto auf, sie war schwach aber bei Bewusstsein. Sie wurde durch den Rettungsdienst aus dem Graben und in einen Rettungswagen geleitet. Nach eigenen Angaben war die 82-jährige Frau aus Stemwede bereits am Dienstagabend verunfallt, die Nacht über hatte sie in ihrem Fahrzeug gewartet. Wie es zu dem Unfall kam, konnte die geschwächte Dame nicht erklären. Den Unfallspuren nach zu urteilen, war sie bei einem Wendemanöver zu weit rückwärts auf den Seitenstreifen gefahren und in den Graben gerutscht. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, das Fahrzeug wurde geborgen. Weiterführende Ermittlungen müssen ergeben, ob die Unfallfahrerin aus gesundheitlichen Gründen auch zukünftig noch zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet ist.

