Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Wallenhorst (ots)

Bei einem Unfall in der Straße "Am Pingelstrang" wurde am Dienstagnachmittag eine 56-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt. Eine 83-Jährige fuhr gegen 16.10 Uhr mit einem Mercedes rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße "Am Pingelstrang". Dort blieb sie kurz stehen, um anschließend ihren Weg in Richtung Hollager Straße fortzusetzen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 56-Jährige mit ihrem Motorrad die Straße "Am Pingelstrang" in Richtung Hollager Straße und prallte auf das Heck des Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 56-Jährige durch die Luft geschleudert und landete auf dem Autodach. Die Motorradfahrerin zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

