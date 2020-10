Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: 15-Jähriger verursacht schweren Verkehrsunfall

Badbergen (ots)

Am frühen Mitttwochmorgen, gegen 04:30 Uhr, ereignete sich auf der Straße "Esslinger Heide" ein schwerer Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher, ein 15-Jähriger aus Badbergen, befuhr mit einem VW Tiguan die genannte Straße zwischen Badbergen und Quakenbrück. Ausgangs einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben, das Unfallfahrzeug kam auf der Seite zum Liegen. Der 15-jährige Unfallfahrer half den vier weiteren Insassen noch beim Aussteigen aus dem VW, entfernte sich dann aber unerlaubt von der Unfallstelle. Beim Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst fanden die Helfer vier Verletzte vor. Ein 15-jähriger Junge und zwei 15-jährige Mädchen waren leicht verletzt worden, ein 16-jähriges Mädchen erlitt schwere Verletzungen und musste später operiert werden. Alle Verletzten stammen aus Quakenbrück und wurden Krankenhäusern zugeführt. Der verunfallte VW Tiguan wurde von der Polizei beschlagnahmt und abschleppt, an ihm entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Der flüchtige Unfallverursacher wurde von der Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen. Da der Verdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel bestand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten weiterhin seine Oberbekleidung sicher.

Der Schlüssel zum VW Tiguan stammte von einem 14-Jährigen aus Quakenbrück, er hatte den Verunfallten den Schlüssel des elterlichen Pkw überlassen.

