Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfallflucht in Pye

Osnabrück (ots)

In der Straße "Untere Waldstraße" im Stadtteil Pye kam es am Montag um 16:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Zeugen konnten beobachten wie ein geparkter 1er BMW angefahren wurde und das verursachende Fahrzeug im Anschluss flüchtete. Es konnte das Kennzeichenfragment "OS-KS" ohne Zahlen abgelesen werden. Es soll sich um einen 4-türigen Kleinwagen neueren Modells in grauer Farbe gehandelt haben. Das Fahrzeug hatte auffällig farbige Felgen, rot oder gelb. Das gesuchte Fahrzeug müsste Beschädigungen an der rechten Seite aufweisen. Der entstandene Schaden am BMW wird auf 2.500 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu der Unfallflucht oder zu dem gesuchten Pkw geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2315 oder -2215.

