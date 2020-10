Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Einbruch in temporäre Festhütte

Georgsmarienhütte (ots)

Am Montag, zwischen 02:30 Uhr und 11:30 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einen temporären Gaststättenbetrieb (Almhütte) in der Straße "Im Spell" in Oesede. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Gasträumen und entwendete mehrere Flaschen Spirituosen, ein Elektrogerät und Bargeld. Die entstandenen Sachschäden und das Diebesgut beziffern sich zusammen auf eine Summe von etwa 2.800 Euro. Wer Hinweise zu der Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte unter 05401/879500 bei der Polizei in Georgsmarienhütte.

