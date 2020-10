Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unfallflucht mit Geländewagen

Osnabrück (ots)

Am Montagabend beschädigte ein unbekannter Autofahrer im Akeleiweg einen blauen Opel Corsa und flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der oder die Flüchtige war mit einem dunklen Geländewagen unterwegs und stieß gegen 20.40 Uhr gegen den im Wendehammer geparkten Kleinwagen. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher in Richtung Staudenweg/Malberger Straße. Bei dem Geländewagen, an dem Osnabrücker Kennzeichen (OS-) angebracht waren, könnte es sich um einen Land Rover (älteres Modell) gehandelt haben. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, aber auch den Unfallverursacher, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2215 zu melden.

