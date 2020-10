Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Festnahmen nach Einbrüchen in Garagen - Täter zu Bewährungsstrafen verurteilt

Bissendorf (ots)

Am Montagmorgen nahmen Beamte der Meller Polizei zwei 31 und 33 Jahre alte Männer fest, die in Bissendorf in Garagen eingebrochen waren. Am Dienstag verurteilte ein Richter die Männer im beschleunigten Verfahren zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. In der Königstraße bemerkte eine Anwohnerin am frühen Montagmorgen eine verdächtige Person und alarmierte die Polizei. Aufgrund dessen wurde eine Streifenbesatzung auf ein Fahrzeug aufmerksam, deren Insassen mit hoher Geschwindigkeit flüchteten. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und fanden das Auto im Bereich "Zum Eistruper Feld" verlassen vor. Die Insassen hatten ihren Weg zu Fuß fortgesetzt und sich während ihrer weiteren Flucht nicht unerheblich verletzt. Im Rahmen der Fahndung konnten die beiden 31 und 33 Jahre alten Männer schließlich gestellt und vorläufig festgenommen werden. Nach einer ärztlichen Behandlung wurden sie zur Polizeiwache gebracht. Bei den weiteren Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass die Täter in der Nacht in mehrere Garagen eingebrochen waren und vorwiegend Fahrräder gestohlen hatten. Das Diebesgut befand sich noch in dem zurückgelassenen Pkw. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden die Einbrecher am Dienstag einem Richter am Osnabrücker Amtsgericht vorgeführt, wo sie im beschleunigten Verfahren verurteilt wurden.

