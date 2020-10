Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zigarettenautomat ausgeräumt

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, in der Zeit zwischen 23 Uhr und 09 Uhr, wurde ein Zigarettenautomat an der Pagenstecherstraße 98 aufgebrochen und leergeräumt. Der betroffene Automat steht auf dem Gelände eines Fastfood-Restaurants und wurde mit roher Gewalt aufgehebelt. Der Wareninhalt wurde vollständig entwendet, eine Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Wer die Tat beobachten konnte oder sonst Hinweise dazu geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2215.

