Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Gaststätte von Einbrechern heimgesucht

Belm (ots)

Eine Gaststätte am Finkenweg geriet in der Nacht zu Donnerstag ins Visier von Einbrechern. Unbekannte hebelten zwischen 21 Uhr (Mittwoch) und 06.50 Uhr (Donnerstag) eine Hintertür auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren des Lokals brachen der oder die Täter mehrere Spielautomaten auf und stahlen das darin befindliche Bargeld. Hinweise zu dem Einbruch erbittet die Polizei in Belm unter der Rufnummer 05406/898630.

