POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstag (25.06.), in der Zeit zwischen 16.10 Uhr und 16.55 Uhr, wurde in Ibbenbüren ein grauer Ford Focus durch einen unbekannten Verursacher im Frontbereich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz des Ärztehauses an der Poststraße 17 geparkt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315.

