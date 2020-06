Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Trunkenheitsfahrt

Steinfurt (ots)

Am frühen Freitagmorgen (26.06.), gegen 00.40 Uhr, fiel zwei Polizisten auf der Ochtruper Straße eine Fahrradfahrerin auf, die ihren Hund mit sich führte. Die 50-jährige Steinfurterin fuhr in Schlangenlinien und hatte das Licht am Fahrrad nicht angeschaltet. Während der Kontrolle stellten die Beamten schnell fest, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

