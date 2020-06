Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Brand auf einem Getreidefeld

Ochtrup (ots)

Am Donnerstag (25.06.) meldete sich gegen 10.40 Uhr ein Zeuge bei der Feuerwehr und der Polizei, weil es auf einem Getreidefeld an der Straße "Alt Metelener Weg" brannte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand etwa ein Quadratmeter des Feldes in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Es wird davon ausgegangen, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden ist. Durch die schnelle Reaktion des Zeugen konnte bei dem heißen, trockenen Wetter Schlimmeres verhindert werden. Zeugen, die am Donnerstagvormittag etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

