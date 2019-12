Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Messingweg/Automat aufgesprengt

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Sonntag (29.12.19)zwischen 15.30 Uhr und 22.30 Uhr einen Geldwechselautomaten aufgesprengt. Der hing auf dem Gelände einer Autowaschanlage am Messingweg. Die Täter flohen mit dem Geld, das sich zu dem Zeitpunkt in dem Automat befand. Womit sie den Automaten gesprengt haben und wer hinter der Tat steckt, ermittelt die Polizei nun. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

