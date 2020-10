Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Bushaltestelle am Bahnhof beschädigt

Bersenbrück (ots)

Bereits am Montag wurde ein Glaselement der Bushaltestelle am Bersenbrücker Bahnhof durch Unbekannte zerstört. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen 12:45 Uhr und 13:45 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei erhofft sich Zeugenhinweise, da um die Mittagszeit meist reger Personenverkehr am Bahnhof herrscht und die Bushaltestelle auch von der Straße aus gut einsehbar ist. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Wer Hinweise zu der Sachbeschädigung geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell