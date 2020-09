Feuerwehr Essen

FW-E: Brand in Seniorenstiftung - eine Person schwerverletzt

Bild-Infos

Download

Essen-Bergerhausen, Obere Fuhr, 04.09.2020, 21:31 Uhr (ots)

Am Freitagabend (04.09.2020) wurde die Feuerwehr Essen zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer Seniorenstiftung alarmiert. Zeitgleich erhielt die Leitstelle mehrere Anrufe vom Pflegepersonal, das von einer Bewohnerin mit brennender Kleidung berichtete, aber bereits gelöscht sei. Mit Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigten sich diese Meldungen. Dem beherzten Einsatz des Pflegepersonals ist zu verdanken, dass keine weiteren Personen verletzt wurden. Geistesgegenwärtig evakuierten sie alle Bewohner aus dem betroffenen leicht verrauchten Brandabschnitt. Die verletzte Bewohnerin wurde nach notärztlicher Versorgung mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus transportiert. Nach Lüftungsmaßnahmen durch die Feuerwehr konnten alle Bewohner in die Einrichtung zurückkehren. Das involvierte Pflegepersonal wurde im Laufe des Einsatzes durch eine Seelsorgerin betreut. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (PB)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Essen

Philipp Bergmann

Telefon: 0201 12-39

Fax: 0201 228233

E-Mail: philipp.bergmann@feuerwehr.essen.de

http://www.feuerwehr-essen.com/

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell